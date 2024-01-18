Azmi Karamahmutoğlu kimdir? Azmi Karamahmutoğlu kaç yaşında ve nereli?

Zafer Partisi'nin İBB adayı Azmi Karamahmutoğlu, bir dönem Ülkü Ocakları Genel Başkanı olarak da görev yaptı. 90'lı yıllarda politikayı takip edenlerin bildiği bir isim olan Azmi Karamahmutoğlu, siyasi hayatına şimdi Zafer Partisi'nde devam ediyor. İşte, Azmi Karamahmutoğlu hakkında bilgiler...



AZMİ KARAMAHMUTOĞLU KİMDİR?



Azmi Karamahmutoğlu, 1966'da Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi.



İlkokul ve ortaokul eğitimini de Trabzon merkezde tamamlayıp, 1983 yılında Trabzon Ticaret Lisesi’ni bitirdi.



1989 yılında Çukurova Üniversitesi Mersin MYO İşletmecilik bölümünü bitirdi.



Üç çocuk babası olan Karamahmutoğlu, "yenilenebilir enerji" sektöründe faaliyet göstermektedir.



SİYASİ KARİYERİ



Karamahmutoğlu, MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in hayattayken atadığı son Ülkü Ocakları Genel Başkanıdır.



1991 yılında MHP'den Ankara Milletvekili seçilen Azmi Karamahmutoğlu, 1995 yılında MHP Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.



Türkeş’in ölümünün ardından 1997’de yapılan MHP Kongresi'nde söylediği sözlerin ardından tanisyonun yükselmesi ile adından söz ettirdi.



1999 yılında ikinci kez MHP’nin Ankara Milletvekili olarak TBMM’de görev aldı.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin liderliğine gelmesiyle parti içinde aktif görev almadı.



