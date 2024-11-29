Azot dioksit nedir? Kötü kokuya neden olan azot dioksit hakkında bilinenler

Hava durumu raporunda, cumartesi günü birçok şehirde "puslu" hava tahmin edilirken, bu bölgelerde azot dioksit gazı kaynaklı kötü bir kokunun hissedileceği ifade edildi. Azot dioksit gazının yoğun olduğu bölgelerde hava kalitesinde geçici düşüşler bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra batı ve orta kesimlerdeki pek çok şehirde gazın etkileri hissedilecek.

AZOT DİOKSİT NEDİR?



Azot dioksit (NO₂), atmosferde yaygın olarak bulunan ve insan sağlığı ile çevre üzerinde olumsuz etkileri olan zehirli bir gazdır. Kimyasal formülü NO₂ olan bu bileşik, genellikle fosil yakıtların yanması sonucu oluşur. Araç egzozları, endüstriyel tesisler ve enerji santralleri başlıca kaynaklarıdır.



NO₂, solunduğunda solunum yollarını tahriş edebilir ve astım gibi solunum yolu hastalıklarını tetikleyebilir. Ayrıca, atmosferde diğer gazlarla reaksiyona girerek asit yağmurlarına ve fotokimyasal smog (duman-sis) oluşumuna katkıda bulunur.



AZOT DİOKSİT NEDEN KÖTÜ KOKAR?



Azot dioksit (NO₂), keskin ve rahatsız edici bir kokuya sahip zehirli bir gazdır. Bu kötü kokunun nedeni, molekülün kimyasal yapısından kaynaklanır. NO₂, oksijen ve azot atomları arasında güçlü bağlara sahiptir ve havada yüksek reaktivite gösterir. Bu özellik, insan burun reseptörlerini tahriş ederek yoğun ve rahatsız edici bir koku algısına yol açar. Ayrıca, NO₂ genellikle kirli hava koşullarında veya endüstriyel bölgelerde bulunduğu için, kötü koku algısı bu çevresel faktörlerle de ilişkilidir.