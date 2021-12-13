Azra'nın katili hakim karşısında

Antalya'da ormanlık alanda cesedi bulunan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili davanın görülmesine başlandı.



Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.M.A. Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile dahil olurken, müştekiler Mezide, Mustafa ile Ezgi Haytaoğlu, taraf avukatları, farklı illerden gelen baro avukatları ve bazı dernekler salonda hazır bulundu.



Mahkeme heyeti müşteki ve sanık vekillerini dosyaya getirilmesi istenilen kısmi yayın yasağı talebini reddetti.



Söz verilen sanık M.M.A, Haytaoğlu'nun hayatının son bulması nedeniyle çok pişman olduğunu söyledi. Haytaoğlu ile çalıştığı kafede tanıştığını aktaran M.M.A, gayrimenkul sektöründe çalıştığı için Haytaoğlu'na iş verme niyetiyle iletişim kurduğunu öne sürdü.



Olaydan bir gün önce Haytaoğlu'nun Covid-19 olduğunu öğrendiğini anlatan M.M.A, "Onu olduğu yerden aldım bir şeyler yemedik, sahilde gezdik ve ilaçlarını aldım. Eve bırakmak istedim ama ablasıyla tartıştığını söyleyerek eve gitmek istemedi. Bir arkadaşını aradı ama açmadı. Bende kalmasını teklif ettim, eve gittik. O salonda ben odama geçtim ve bütün gece alkol ve uyuşturucu almaya başladım" ifadelerini kullandı.

"HAREKETSİZ KALINCAYA KADAR AĞZINI KAPATTIM"



M.M.A, Haytaoğlu'nun o gün uyanmaması üzerine endişe ettiğini, kontrol etmek için salona gittiğini belirterek, şöyle konuştu:



"Üstünü örtmek isterken 'Ne yapıyorsun?' diye bağırdı. Benim olduğum apartmanda ses çabuk duyuluyordu, hemen ağzını kapattım. Zaten zayıf bir kızdı ve bana engel olamadı. O hareketsiz kalıncaya kadar ağzını kapattım, ben de ne olduğunu anlayamadım. Polisi arayamadım, ne yapacağımı bilemedim. Azra'nın evdeki eşyalarını, çantasını, terliklerini çöp poşetine koydum. Olayda kullandığım kesici aletleri Boğaçayı'na attım. Sonra polis aradı ve ilk ifademde inkar ettim. Kurtulabilirim diye düşündüm. Uyuşturucu ve alkolün etkisiyle ne yaptığımı bilmiyordum."



"KIZIMIN KİRLİ ÇORABINI KOKLAYARAK YAŞIYORUM"



Haytaoğlu'na yönelik bir cinsel istismar eyleminde bulunmadığını iddia eden M.M.A, zaman zaman gözyaşı döktü.



Sanık avukatının bir sorusu üzerine genç kızın babası Mustafa Haytaoğlu, duruşma salonunda küfür ederek bağırmaya başladı. Bunun üzerine salonda bulunan polis ve avukatlar Haytaoğlu'nu sakinleştirmeye çalıştı. Sakinleşmesi üzerine Haytaoğlu, dışarıya çıkarıldı.

Haytaoğlu, "Ben çok iyi bir babayım, uyuyamıyorum, kızım sürekli rüyalarıma giriyor" diyerek gözyaşı döktü. Müşteki Ezgi Haytaoğlu ve erkek kardeşi ise babasının dışarıya çıkarılmasına tepki gösterdi.



Müşteki Mezide Haytaoğlu ise kızının çorabını mahkeme heyetine göstererek, "Kızımın kirli çorabını koklayarak yaşıyorum. Adaletinize güveniyorum" diyerek ağladı. Tekrar salona alınan baba Haytaoğlu, konuşurken sinir krizi geçirerek bayıldı. Duruşmaya ara verildi.



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ



Öte yandan Akdeniz Üniversitesi öğrencileri "Azra İçin Adalet" yazılı pankart açarak üniversiteden Antalya Adliyesine yürüdü.



Antalya'da 28 Temmuz'dan beri kızlarından haber alamayan Haytaoğlu ailesinin durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesinin ardından arama çalışması başlatılmış, genç kızın cesedi Varsak ormanlık alanında gömülmüş halde bulunmuştu.



Gözaltına alınan M.M.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Haytaoğlu'nun cenazesi, 4 Ağustos'ta Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verilmişti.



Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Haytaoğlu'nu öldüren M.M.A. hakkında, "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "Nitelikli cinsel istismar", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve tehdit" ile "Hırsızlık" suçlarından 29 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.