Azra'nın katiline ağırlaştırılmış müebbet talebi

Antalya'da üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldüren Mustafa Murat Ayhan'ın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu, 28 Temmuz'da evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı.

Telefonu da kapalı olan Haytaoğlu'na ulaşılamayınca Adana'dan gelen babası Mustafa Haytaoğlu kızını aramaya başladı, polise kayıp başvurusu yaptı. Sosyal medyadan da Azra'nın bulunması için çağrılar yapıldı.

ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF



Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Azra'nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan ile görüştüğünü tespit etti. Cinayet masası ekipleri, Ayhan'ı çapraz sorguya aldı. Ayhan, sorguda cinayeti işlediğini itiraf etti.

Ayhan, Varsak'taki ormanlık alanda Azra Gülendam Haytaoğlu'nu gömdüğü yeri ekiplere gösterdi. Cesedin parçalarını bulan ekipler, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. Haytaoğlu'nun kafatası tüm aramalara rağmen bulunamadı. Mustafa Murat Ayhan ise tutuklandı.



"GECE YARISI EVİME GİTTİK"



Soruşturmayı yürüten Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosu, olayla ilgili iddianameyi hazırladı. Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede cinayetin detaylarına yer verildi. İşlediği vahşi cinayeti ayrıntılarıyla anlatan Mustafa Murat Ayhan, garsonluk yapan genç kızla bir kafede tanıştığını ve iş vaadiyle birbirlerine telefonlarını verdiklerini söyledi.



Bir süre sonra genç kızın corona virüse yakalandığını öğrendiğini belirten Ayhan, şöyle konuştu:



“Bana yan odadaki ablasının kendisi ile ilgilenmediğini, 5 gündür bir şey yemediğini, ilaçlarını alamadığını ve ölmek istediğini söyledi. Ben de kendisini aradım ve yardımcı olacağımı söyledim. Azra'yı Kültür Mahallesi'ndeki petrol istasyonundan aldım. Önce yemek yedik. Sonra ilaçlarını aldım. Şehirde otomobille tur attık. 29 Temmuz gecesi saat 00.40'ta Azra yanında kalmak için bir arkadaşını aradı. Ancak arkadaşı sanırım uyuduğu için telefona cevap vermedi. Onu evine bırakmak istedim ama ablası ile kalmak istemediğini söyledi. Bende kalabileceğini teklif ettim. Bana 'Rahatsızlık vermezsem, sende kalırım' dedi. 01.30 sıralarında evime gittik."



"HAREKETSİZ KALANA KADAR BOĞAZINI SIKTIM"

Azra'ya oğlunun odasını teklif ettiğini ancak Covid olduğu için salonda yatmak istediğini söyleyen Ayhan, devamında yaşananları şöyle anlattı:

"Ben de odama geçip alkol aldım. Saat 13.00 sıralarında odamdan çıktım. Azra'ya baktığımda üzerinin açık olduğunu gördüm. Örtmek için yanına oturdum. Üzerini örttüğüm esnada elim kalçasına değdi. Panikle uyanıp 'Sen ne yapıyorsun?' diyerek bağırdı ve yüzümün sol tarafını tırmaladı. Panikledim. O anda 'Sus ne bağırıyorsun?' diyerek iki elimle Azra'nın boğazını sıkmaya başladım. Ta ki Azra'nın hareketsiz kaldığı ana kadar boğazını sıktım. Azra'nın nefes almadığını, nabzının atmadığını fark edince öldüğünü anladım."



"AZRA'NIN BAŞINI UÇURUMDAN ATTIM"



Azra'nın cep telefonunu, bir çift terliği ve içki şişelerini küçük boy çekmeli el valizine koyarak deniz kenarına gittiğini aktaran Mustafa Murat Ayhan, "Sitede kamera olduğu için cesedi parçalayıp, valizle çıkarmaya karar verdim. Alışveriş merkezine giderek, ağaç kesiminde kullanılan testere aldım. Cesedi banyodaki küvete taşıdım. Mutfaktaki et kesmede kullandığım bıçağı alarak Azra'nın başını gövdesinden ayırdım" diye konuştu.

Ayhan, kestiği başı çöp poşetine koyduğunu söyleyerek, "Akan kanı ise küvetteki suyu açarak gitmesini sağladım. Sonra askılıklı spor çantasının içine koyduğum Azra'nın başı ile Kepez üstündeki seyir terasına çıktım. Çantayı sırtıma takıp ormanın iç kısımlarına doğru gittim ve uçurum gibi yüksek yerden, çantadan çıkardığım Azra'nın başını attım" dedi.

"HER PARÇASINI AYRI POŞETE KOYDUM"



Daha sonra evine geldiğini, gece boyu alkol aldığını aktaran Ayhan, ertesi sabah uyandığında cesedi parçalamaya devam ettiğini dile getirdi.

Azra'nın cesedinin önce kollarını ardından bacaklarını parçaladığını anlatan Ayhan, vahşeti "Kestiğim her vücut parçasını ayrı ayrı poşetlere koydum. Geriye sadece Azra'nın gövdesi kalmıştı. Gövdeyi o şekilde küvet içerisinde bıraktım. Parçalama işlemini yaparken kıyafetlerini keserek üzerinden çıkarıyordum. Sonra kan lekesi dikkat çekmesin diye kıyafetleri çamaşır suyu ile doldurduğum kova içerisine bastım" sözleriyle anlattı.

"OLAYDAN DOLAYI PİŞMANIM"



Ayhan, poşetlere koyduğu parçaları askılı spor çantaya koyarak Varsak Kirişçiler köyündeki ormanlık alana gittiğini kaydetti. Her bir ceset parçasını ayrı ayrı bir çalının içerisine attıktan sonra tekrar aracıyla evine döndüğünü belirten Ayhan, şöyle devam etti:

"Azra'nın kalan gövde kısmını da tek parça halinde çantaya sığdıramayacağımı anlayınca belinden itibaren bıçakla ikiye böldüm. Böldüğüm ceset parçasını ayrı ayrı çöp poşetine koydum. Bu poşetleri de aynı çantanın içerisine koyup aynı alana götürüp attım. Kovaya bastığım Azra'ya ait kıyafetleri kanlardan tamamen temizledikten sonra, Azra'yı parçalamada kullandığım bıçağı ve olayda hiç kullanmadığım testereyi çöp poşetine koyup evden çıktım. Testere ve bıçağı Boğaçay'ına, kıyafetleri de askılı çanta ile birlikte çöp konteynerine attım. Olaydan dolayı pişmanım."

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ



Cumhuriyet Savcısı Haki Çeliker, olayın hukuki nitelendirme ve değerlendirme kısmında, cinayetin emniyet mensuplarının titiz çalışması sonucu tüm ayrıntıları ile ortaya çıktığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:



“Şüpheli maktul üzerinde cinsel arzularını tatmin etmek istemiştir. Ancak maktulün direnmesi üzerine cinsel tatmin eğilimini zorla gerçekleştirerek maktule tecavüz etmiştir. Maktulün bağırıp çağırması üzerine olayın açığa çıkmasını engellemek amacı ile maktulü elleri ile boğarak öldürmüştür. Cesetten kurtulmaya karar veren şüpheli, her anlamda herhangi bir takibata uğramamak için cesedi parçalara bölüp ormanlık alana atmıştır."

Açıklamada, zanlının "nitelikli kasten öldürme", "nitelikli cinsel saldırı", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "hırsızlık' suçlarından yargılanacağı kaydedildi.

Mustafa Murat Ayhan'ın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle yargılanacağı davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.