'Baba dayağı öldürdü' iddiası

Ankara'da 2,5 yaşındaki çocuğunu döverek öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı.



Olay Altındağ ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 6 ay önce eşi tarafından terkedilen baba çocuğunu dövdü.

Ertesi gün Kadir Gezer isimli çocuk fenalaşınca baba kardeşiyle birlikte oğlunu "duvardan düştüğü" iddiasıyla hastaneye getirdi.



Ancak çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun duvardan düştüğü iddiasını inandırıcı bulmayan polis ekipleri baba ile kardeşini gözaltına aldı.

Cenaze mahalle sakinlerince toprağa verildi

Onur Gezer, polisteki ifadesi sonrası bu sabah adliyeye sevk edildi. Şüpheli, savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı.



DAHA ÖNCE DE DÖVMÜŞ



Bugün komşuları tarafından toprağa verilen çocuğun daha önce de şiddete maruz kaldığı iddia ediliyor.



Gezer'in madde bağımlısı olduğunu ve çocuğuna sürekli şiddet uyguladığını iddia eden mahalle sakinleri, sürekli uyarmalarına rağmen Gezer'in bundan vazgeçmediğini anlattı.



Gezer'in eşi tarafından terk edildikten sonra psikolojisinin bozulduğunu belirten komşuları, birlikte yaşadığı babasının sakat olduğu için çocuklarla ilgilenemediğini anlattı. Gezer'in bir de kızı olduğunu söyleyen mahalle sakinleri, emniyet güçlerinin daha önce gelip uyardıklarını ama değişen bir şey olmadığını öne sürdü.