Baba dehşeti: Kızını boğarak öldürdü!

Karşıyaka Mahallesi, 40016 Sokak’ta meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Murat Sevilen, kızı Eylem Sevilen (18) ile tartıştıktan sonra kızını boğarak öldürdü.

Cinayetten sonra baba evi terk etti, eve gelen anne açık bırakılan çekyatın içinde kızının cansız bedenini buldu. Baba Sevilen daha sonra polis ekiplerine teslim oldu.



Eylem Sevilen’in cansız bedeni Gönen Devlet Hastanesi’ne kaldırıldıktan sonra otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.