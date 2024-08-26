Baba dehşeti: Kızını boğarak öldürdü!

Balıkesir’in Gönen ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 44 yaşındaki baba Murat Sevilen (44) tartıştığı kızını boğarak öldürdü.

Baba dehşeti: Kızını boğarak öldürdü!

Karşıyaka Mahallesi, 40016 Sokak’ta meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Murat Sevilen, kızı Eylem Sevilen (18) ile tartıştıktan sonra kızını boğarak öldürdü.

Cinayetten sonra baba evi terk etti, eve gelen anne açık bırakılan çekyatın içinde kızının cansız bedenini buldu. Baba Sevilen daha sonra polis ekiplerine teslim oldu.

Eylem Sevilen’in cansız bedeni Gönen Devlet Hastanesi’ne kaldırıldıktan sonra otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. 

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