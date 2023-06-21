Baba ile 3 yaşındaki kızı kaza kurbanı

Mardin’deki trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Midyat ilçesine bağlı Ulucami Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde M.Y.A.'nın kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Kesler (30) ile 3 yaşındaki kızı Ravza Nur’a çarptı.

Kazada baba ve kızı ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Muhammed Kesler ile buradan Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen kızı Ravza Nur kurtarılamadı.



GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDILAR

Baba ve kızının cansız bedenleri otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Ortaçarşı Mahallesi Kıble Mezarlığı'nda, yakınlarının gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Gözaltına alınan sürücü M.Y.A.’nın işlemleri devam ediyor.