Baba ile kızı kazada öldü

Eskişehir'de park halindeki ekskavatöre çarpan kamyonetteki sürücü Mustafa Yücel (40) ile kızı Nisa Yücel (8) hayatını kaybetti; eşi Firdevs (39) ile diğer kızları Sena Yücel (8) yaralandı.



Kaza, dün Mihalıççık ilçesi Karageyikli Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Yücel'in kullandığı 26 UC 793 plakalı kamyonet, park halindeki ekskavatöre arkadan çarptı.

Kazada sürücü Yücel ile kızı Nisa Yücel hayatını kaybetti; eşi Firdevs ile diğer kızları Sena Yücel yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazeler ise Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.



DANA DİLİYLE PROFESÖRÜ TEHDİT ETMİŞTİ



Bu arada, kazada yaşamını yitiren Mustafa Yücel, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u ofisinin önüne dana dili bırakarak tehdit ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada, tehdit suçundan 4,5 yıl ısrarlı takip suçundan da 1 yıl olmak üzere toplam 5,5 yıl hapse çarptırılmıştı.