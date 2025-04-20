Baba ile kızlarına acı veda

Van'ın Muradiye ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve iki kızı toprağa verildi.

Muradiye-Van kara yolunun Karahan Mahallesi'nde dün akşam otomobilin tabela direğine çarpması sonucu hayatını kaybeden Vahyettin Fidan (65), kızları Gülseren (34) ve Sema Fidan'ın (24) cenazeleri, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi morgundan alınarak Payköy Mahallesi'ne getirildi.

Erciş Müftüsü Abdullah Bora tarafından kıldırılan namazının ardından cenazeler, mahalle mezarlığında gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

NE OLMUŞTU?

Muradiye-Van karayolunun Karahan Mahallesi'nde dün, Vahyettin Fidan yönetimindeki 65 AAZ 700 plakalı otomobil, önündeki aracı sollamak isterken refüjdeki tabela direğine çarpmıştı.

Kazada sürücü ile kızları Gülseren ve Sema hayatını kaybetmiş, eşi Gülcan ile kızı Dice Fidan yaralanmıştı.