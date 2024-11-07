Baba ile oğlu yangına uykuda yakalandı

Tokat’ta bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen baba ile oğlu hastanede tedavi altına alındı.



Yangın, Niksar ilçesinde Durmuş ve Gülay U. çiftinin ikamet ettiği 2 katlı evin oturma odasında çıktı.



Sabah çocuğunu okula bırakmak için evden ayrılan Gülay U., dönüşte evi saran yoğun dumanları görünce itfaiyeye haber verdi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın sırasında evde uyuyan ve dumandan etkilenen baba Durmuş U. ve 3 yaşındaki oğlu Cihangir U.’yu kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.