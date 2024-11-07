Baba ile oğlu yangına uykuda yakalandı
Tokat’ta bir evde yangın çıktı. Alevlerin sardığı evde uyuyan baba ile 3 yaşındaki oğlu, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesi bulunuyor. Bir saat süren müdahale ile kontrol altına alınan yangında ise ev kullanılamaz hale geldi.
Tokat’ta bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen baba ile oğlu hastanede tedavi altına alındı.
Yangın, Niksar ilçesinde Durmuş ve Gülay U. çiftinin ikamet ettiği 2 katlı evin oturma odasında çıktı.
Sabah çocuğunu okula bırakmak için evden ayrılan Gülay U., dönüşte evi saran yoğun dumanları görünce itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın sırasında evde uyuyan ve dumandan etkilenen baba Durmuş U. ve 3 yaşındaki oğlu Cihangir U.’yu kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Elektrik prizinden kaynaklandığı tahmin edilen yangın sonrası ilk müdahalesi yapılan Cihangir U. hayati tehlikesi nedeniyle hastaneye sevk edilirken, bilinci açık olan baba Durmuş U.’nun tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Yaklaşık bir saat süren müdahale ile kontrol altına alınan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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