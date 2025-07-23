Baba ile oğlunun kavgası cinayetle bitti
Hatay'da bir kişi, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü.
Hatay'da baba ile oğul arasındaki kavga, cinayetle bitti.
Olay, dün Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi'nde meydana geldi.
Motosikletle yolculuk yapan Zeki V. ile oğlu Mehmet V. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Sürücü Zeki V. motosikleti yol kenarında durdurdu. Devam eden tartışma sırasında Zeki V., oğlu Mehmet V.'yi defalarca bıçakladı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Mehmet V., kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
Zeki V., polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Mehmet V.'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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