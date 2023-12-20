Baba katiline 21 yıl hapis

Eyüpsultan'da babasını öldüren sanığın cezası belli oldu.



İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mert Can Aydın getirildi. Duruşmada sanığın yakınları ve avukatı da hazır bulundu.



SON SÖZÜ "PİŞMANIM" OLDU



Karar öncesi son sözü sorulan sanık Mert Can Aydın, "Pişmanım, babam bana sopayla vurduktan sonra kafam kanadı. Babamın elini beline attığını gördüm. Beni öldürecek zannettim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Mert Can Aydın’ın “Üst soyu öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Heyet, sanığın suçu haksız tahrik altında işlediğini belirterek cezasını 21 yıla indirerek tutukluluk halinin devamına hükmetti.



İDDİANAMEDEN



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Mert Can Aydın'ın haksız tahrik altında 'Üst soyu kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

