Baba, lise öğrencisi kızı Şeyma Yıldız'ı öldürdü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir baba, lise öğrencisi kızını erkek arkadaşı olduğu gerekçesiyle silahla öldürdü.



Çubuk'a bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan H.Yıldız (51), polisi arayarak kızı Şeyma Yıldız'ı (18) Kargın Mahallesi yolu üzerinde tabancayla öldürdüğünü söyledi.



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, H.Yıldız'ı gözaltına aldı.



Kafasına ve beline mermi isabet eden 12. sınıf öğrencisi Şeyma Yıldız'ın yol kenarında bulunan cansız bedeni, olay yeri ekibinin incelemesinin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Polis ekipleri, olay yerinde ve zanlının kızını bölgeye getirdiği minibüste inceleme yaptı.

Ekiplerin incelemeleri sırasında Çubuk-Kargın yolu trafiğe kapatıldı.



Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.