Baba, oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü

Antalya'nın Murapaşa ilçesinde 60 yaşındaki Ali T., konuşmak için oğlu 25 yaşındaki Barış T.'yi evine yakın bir noktada bulunan boş araziye çağırdı.

Burada konuşmaya başlayan baba-oğulun arasında bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Tartışma sırasında Ali T. yanında bulunan bıçakla oğlunu defalarca bıçaklayarak olay yerinden ayrıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Boş araziden gelen kavga seslerini duyan vatandaşların olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine verilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde Barış T.'nin vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Babası tarafından öldürülen Barış T.'nin cansız bedeni savcılık, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

