Baba, oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü
Antalya'da Ali T., konuşmak için boş bir araziye çağırdığı oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü.
Antalya'nın Murapaşa ilçesinde 60 yaşındaki Ali T., konuşmak için oğlu 25 yaşındaki Barış T.'yi evine yakın bir noktada bulunan boş araziye çağırdı.
Burada konuşmaya başlayan baba-oğulun arasında bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
DEFALARCA BIÇAKLADI
Tartışma sırasında Ali T. yanında bulunan bıçakla oğlunu defalarca bıçaklayarak olay yerinden ayrıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Boş araziden gelen kavga seslerini duyan vatandaşların olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine verilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrollerde Barış T.'nin vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.
Babası tarafından öldürülen Barış T.'nin cansız bedeni savcılık, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
YAKALANDI
Öte yandan Ali T. aynı sokak üzerindeki ikametinde Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.
Ali T. ifade işlemleri için Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.
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