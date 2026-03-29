Baba, oğlunu tüfekle öldürdü
29.03.2026 04:41
IHA
Kastamonu’da evde tartıştığı 33 yaşındaki oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldüren E.G. gözaltına alındı.
Köy evinde baba ile oğlu arasındaki tartışma cinayetle bitti.
Olay gece saatlerinde Kastamonu merkeze bağlı Ballık Köyü'nde meydana geldi. 67 yaşındaki E.G., henüz bilinmeyen bir nedenle 33 yaşındaki oğlu Murat Gökdağ ile tartıştı.
Olay kavgaya dönüştü, baba E.G., av tüfeğiyle oğluna ateş açtı. Karnından vurulan ve ağır yaralanan Murat Gökdağ, olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri baba E.G.'yi gözaltına aldı.