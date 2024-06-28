Baba-oğul 3 kişiyi bıçakladı: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bıçaklı kavga çıktı. Olayda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. H.P. ve oğlu H.P. gözaltına alındı.

Baba-oğul 3 kişiyi bıçakladı: 1 ölü, 2 yaralı

'nın Alanya ilçesinde H.P. ve oğlu H.P. ile Mehmet Taşer (36), kardeşi Hüseyin Taşer ve Abdullah Solmaz arasında tartışma çıktı.

Büyüyen tartışmanın ardından Mehmet Taşer, Hüseyin Taşer ve Abdullah Solmaz vücutlarının farklı yerlerinden bıçaklandı. Olayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

1 ÖLÜ, 2 YARALI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Mehmet Taşer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. H.P. ve oğlu ise polis tarafından gözaltına alındı. Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı

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