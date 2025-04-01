Baba oğul arasındaki husumet kanlı bitti

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir evde önceden husumetli olan baba Ayhan Ok ile oğlu Ahmet Ok arasında kavga çıktı.

Çıkan kavgada baba Ayhan Ok, oğlu Ahmet Ok'u silah ile vurarak yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, hastaneye kaldırılan Ahmet Ok yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Oğlunu silahla vurarak öldüren baba Ayhan Ok polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.