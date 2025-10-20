Baba oğul arasındaki kavgada kan aktı

Kamışlı Evler 5. Sokak'ta Yaşar Y. ile daha önce çeşitli konularda sık sık tartıştığı öğrenilen oğlu M.Y. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.Y., yanında bulunan tüfekle babası Yaşar Y.'ye ateş etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yaşar Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

KAÇAN ZANLI YAKALANDI

Babasını öldürdükten sonra kaçan zanlı ise Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli Beldesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Çorum'a getirilen cinayet zanlısı, İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından Çorum Adliyesi'ne sevk edildi.

