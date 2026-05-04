Baba-oğul birbirini bıçakladı
04.05.2026 03:17
Nevşehir'de oturdukları apartmanın girişinde tartışan baba ile oğlu birbirlerini bıçakla yaraladı.
Olay 2000 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. B.B. ile ikamet ettikleri apartmanın girişinde tartıştığı babası Y.B. arasında tartışma başladı. Olay kavgaya dönüştü, B.B. yanında bulundurduğu bıçakla babası Y.B.'ye saldırdı.
Boğuşmada baba ve oğul bıçakla yaralandı. Y.B.'nin yere yığılmasının ardından B.B. olay yerinden ayrıldı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba Y.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin yakalanan B.B. de bir özel hastanede tedaviye alındı.