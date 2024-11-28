Baba-oğul kavgası kanlı bitti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Nusratiye Mahallesi Atilla Caddesi'ndeki bir apartmanda dün akşam saatlerinde emekli infaz koruma memuru Ahmet O. (59), henüz belirlenemeyen nedenle oğlu Yunus O. (36) ile tartıştı.

Tartışma sırasında iddiaya göre; Yunus O., bıçakla babasına saldırdı.

Bu sırada ruhsatlı tabancasını alan Ahmet O., oğluna ateş açarak kasığından yaraladı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yunus O.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Evde incelemede bulunan polis, Ahmet O.'yu gözaltına alarak, olayla ilgili çalışma başlattı.

