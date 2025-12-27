Baba-oğul kavgasında kan aktı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde baba ile oğulun tartışması kanlı bitti.

Olay akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. 50 yaşındaki Aptullah Ş. ile oğlu Ö.Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ö.Ş, babası Aptullah Ş.'yi karnından bıçakladı.

Aile bireylerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aptullah Ş.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis Ö.Ş.'yi gözaltına aldı.