Baba-oğul kavgasında kan aktı

27.12.2025 04:18

Anadolu Ajansı

AA

Bursa'da tartıştığı oğlu Ö.Ş.'nin bıçakladığı 50 yaşındaki Aptullah Ş., ağır yaralandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde baba ile oğulun tartışması kanlı bitti. 

 

Olay akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. 50 yaşındaki Aptullah Ş. ile oğlu Ö.Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ö.Ş, babası Aptullah Ş.'yi karnından bıçakladı.

 

Aile bireylerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aptullah Ş.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis Ö.Ş.'yi gözaltına aldı.

