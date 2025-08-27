Baba oğula kanlı infazın nedeni belli oldu

Merkez Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak'ta Mehmet Koçyiğit (33) ve oğlu Servet Koçyiğit (11) evlerinin bahçesinde otomobile bindikleri sırada silahlı saldırıya uğraşmıştı.



Saldırının nedeni belli oldu.



CİNAYETİN ALTINDAN SİLAHLI SALDIRILAR ÇIKTI



Polis ekiplerince yapılan çalışma sonrası, olayın 2021 yılında Mehmet Koçyiğit'in amcası ve aynı zamanda kayınpederi olan Hüseyin Koçyiğit'in kendileri gibi hurdacılık yapan Hıdır A.'nın akrabaları ile aralarında hurda alım-satım nedeniyle husumet oluştuğu öğrenildi.



Husumet sonrası çıkan bıçaklı kavgada Hıdır A.'nın bir yakını bıçaklandığı, daha sonra bıçaklanan kişinin ise Mehmet Koçyiğit'in bir akrabasına otomobil ile çarparak yaraladığı tespit edildi.

Taraflar karşılık şikâyetçi olması üzerine götürüldükleri hastanede çıkan silahlı kavgada ise Mehmet Koçyiğit'in Hıdır A.'nın yakınlarından birini silahla yaraladığı öğrenildi.



Sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesine getirilen zanlı Hıdır A., "Neden çocuğu öldürdün?" sorusuna "Çocuğu görmedim. Görsem vurmazdım, pişmanım" cevabını verdi.

