Baba oğula kanlı infazın nedeni belli oldu
Konya'da kanlı infazda baba ve 11 yaşındaki oğlunu öldürenlerin husumetli olduğu ortaya çıktı. Husumetin nedeni ise hurda alım-satım olduğu belirlendi.
Merkez Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak'ta Mehmet Koçyiğit (33) ve oğlu Servet Koçyiğit (11) evlerinin bahçesinde otomobile bindikleri sırada silahlı saldırıya uğraşmıştı.
Saldırının nedeni belli oldu.
CİNAYETİN ALTINDAN SİLAHLI SALDIRILAR ÇIKTI
Polis ekiplerince yapılan çalışma sonrası, olayın 2021 yılında Mehmet Koçyiğit'in amcası ve aynı zamanda kayınpederi olan Hüseyin Koçyiğit'in kendileri gibi hurdacılık yapan Hıdır A.'nın akrabaları ile aralarında hurda alım-satım nedeniyle husumet oluştuğu öğrenildi.
Husumet sonrası çıkan bıçaklı kavgada Hıdır A.'nın bir yakını bıçaklandığı, daha sonra bıçaklanan kişinin ise Mehmet Koçyiğit'in bir akrabasına otomobil ile çarparak yaraladığı tespit edildi.
Taraflar karşılık şikâyetçi olması üzerine götürüldükleri hastanede çıkan silahlı kavgada ise Mehmet Koçyiğit'in Hıdır A.'nın yakınlarından birini silahla yaraladığı öğrenildi.
Sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesine getirilen zanlı Hıdır A., "Neden çocuğu öldürdün?" sorusuna "Çocuğu görmedim. Görsem vurmazdım, pişmanım" cevabını verdi.
NE OLMUŞTU?
Pazartesi günü, husumetlileriyle aralarında çıkan silahlı saldırıda baba Mehmet Koçyiğit olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Servet Koçyiğit de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Polis ekiplerince yapılan çalışma sonrası şüphelinin 60 yaşındaki Hıdır A. olduğu belirlendi. Zanlı kısa bir süre sonra mısır tarlasında saklanırken yakalanarak gözaltına alındı.
