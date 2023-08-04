Baba oğuldan trafikte döner bıçaklı tehdit

Olay saat 18.09’da Sincan ilçesi 11. Cadde üzerinde meydana geldi.

Seyir halindeki bir aracın sürücüsü, trafikte seyir halinde olan bir başka aracın sürücüsüne "Sinyal vermedin" diyerek el hareketlerinde bulunup küfür etti.

200 metre sonra aracın önünü keserek durduran araç sürücüsü, otomobilinden aldığı döner bıçağı ve oğlu ile birlikte diğer sürücünün üzerine yürüdü.

Yanında diğer aile fertleri de olan baba ve oğlu, sürücüye tehditler savurdu.



Olay, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu.