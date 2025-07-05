Baba-oğulun katil zanlısı tutuklandı
Kocaeli'de baba ile oğlunu sokak ortasında öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan İ.K., tutuklandı.
Kocaeli Karamürsel'de 60 yaşındaki Mehmet Canımoğlu ve 30 yaşındaki oğlu Aykut Canımoğlu'nu öldürdüğü iddia edilen İ.K. dün Gölcük'te suç aleti silahla birlikte yakalandı.
İ.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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