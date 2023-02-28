"Baba para lazım" diyerek dolandırdı | 2 milyonluk vurgun

İstanbul'da bir kişi, telefonla aradığı 19 kişiyi "Baba acil paraya ihtiyacım var." diyerek 2 milyon liradan fazla dolandırdı.

Kadıköy Bostancı Mahallesi'nde bir kişi, Muzaffer K.'yi arayarak "Baba bana acil 45 bin lira para lazım. Arkadaşımı göndereceğim parayı o alacak." dedi.

Arayan kişinin oğlu olduğunu düşünen Muzaffer K., şüphelinin istediği miktarı kapısına gelen kişiye verdi. Daha sonra oğlunu arayan Muzaffer K., kendisini arayan kişinin oğlu olmadığını öğrendi.

Muzaffer K. bunun üzerine polise giderek şikayetçi oldu. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme yaptı.