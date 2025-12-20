Baba tahliye paylaşımı yapmıştı. Arkadaşının kafatasını parçalayan şüpheli tutuklandı
Konya'da 13 yaşındaki okul arkadaşını taşla yaralayan, serbest bırakıldıktan sonra "baba tahliye" paylaşımı yapan şüpheli tekrar tutuklandı.
Konya'da okul arkadaşını taşla başından yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Olay, 8 Aralık Pazartesi günü Meram ilçesinde meydana geldi. Meram Mehmet Beğen Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi H.B.G, okuldan arkadaşı T.F. ile futbol antrenmanına gitti. İddiaya göre antrenman çıkışında T.F., H.B.G’nin bacağına taş attı. Tepki göstermesi üzerine T.F., yerden aldığı büyük bir taşla H.B.G'nin başına vurup kaçtı.
PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ
Ağır yaralanan H.B.G önce Meram Devlet Hastanesi’ne, ardından Konya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Kafatasının parçalandığı belirlenen çocuk, 5 gün yoğun bakımda, 5 gün ise serviste tedavi gördü. Parçalanan kafatası, ameliyatla titanyum parçalarla yeniden oluşturuldu.
Önce tutuklanan ve ardından serbest bırakılan T.F. (13),'nin sosyal medyada yaptığı baba tahliye paylaşımı tepki çekmişti. Ailenin itirazı ve sunulan yeni deliller üzerine yeniden gözaltına alındı.