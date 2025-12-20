Baba tahliye paylaşımı yapmıştı. Arkadaşının kafatasını parçalayan şüpheli tutuklandı

Konya'da okul arkadaşını taşla başından yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Olay, 8 Aralık Pazartesi günü Meram ilçesinde meydana geldi. Meram Mehmet Beğen Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi H.B.G, okuldan arkadaşı T.F. ile futbol antrenmanına gitti. İddiaya göre antrenman çıkışında T.F., H.B.G’nin bacağına taş attı. Tepki göstermesi üzerine T.F., yerden aldığı büyük bir taşla H.B.G'nin başına vurup kaçtı.