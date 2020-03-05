Baba vazgeçti, kızı şikayetçi

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde 21 yaşındaki kızına işkence yaptığının belirlenmesi üzerine, baba ve kızı hakkında karşılıklı "yaralama" suçundan açılan davanın görülmesine başlandı.



İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya müşteki sanık Muzaffer A. ve kızı müşteki sanık Tuğba A. ile tarafların avukatları katılırken, herhangi bir gerginlik ihtimaline karşı baba ile kızının arasına güvenlik görevlisi oturtuldu.

KAVGANIN SEBEBİ KEDİ

Duruşmada savunma yapan müşteki sanık Muzaffer A, beyin kanaması geçiren eşinin yatalak olduğunu belirterek, kızının eve getirdiği iki kedinin tuvalet eğitimi olmadığı için evde kokuya yol açtığını anlattı.

Bu nedenle olay günü evin bütün pencerelerini açtığını dile getiren Muzaffer A, pencerelerin açılıp kapanmasıyla ilgili kızıyla sözlü münakaşa yaşadıklarını, kızının bardak ya da tabak gibi bir eşyayı kendisine fırlattığını ve tokat attığını, eşyanın kafasına isabet etmesiyle kafasının kanadığını aktardı.

"HATIRLAMIYORUM"

Kızının kendisine daha önce de bir tartışmada tokat attığını ve hakaret ettiğini ileri süren Muzaffer A, "Bana tokat attığı için ben de ona vurdum. Uyku halinde olduğum için boğazını sıkıp sıkmadığımı hatırlamıyorum. Yaptığıma çok pişmanım. Beraatimi talep ediyorum. Ben kızımdan şikayetçi değilim. Davaya katılma talebim yoktur" dedi.

"ŞİKAYETİM DEVAM EDİYOR"

Müşteki sanık Tuğba A, olay günü annesiyle birlikte salonda oturduğunu, pencere açıp kapama yüzünden babasıyla tartıştıklarını belirterek, "Babam beni itti, bu nedenle yanlışlıkla annemin idrar torbasına bastım ve torba patladı. Babam sonra beni duvara yasladı, yakamdan tuttu, bağırarak bana vurmaya başladı. Ayağım kaydı yere düştün. Yerde darbetmeye devam etti, boğazımdan sıktı. Kendimi korumak için elimi babamın ağzına attım. Ben babama tokat atmadım, belki arbede sırasında atmış olabilirim. Odada bulunan 3. kişi annemdir. Kamera kaydını, benim isteğim doğrultusunda annem yapmıştır. Bir şeyler kurgulayarak olay öncesinde anneme video çekmesini söylemedim, darp eylemi başladıktan sonra videoya çekmeye başladı. Şikayetim devam ediyor. Beraatimi istiyorum" diye konuştu.

ADLİ KONTROL KALDIRILDI

Savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, baba Muzaffer A. hakkındaki imza atmadan oluşan adli kontrol tedbirini ve duruşmalara katılma zorunluluğu kaldırdı.

ANNE DİNLENECEK

Taraflara tanıklarını sunmaları ve beyanda bulunmaları için süre veren mahkeme, Tuğba A'nın annesi tanık Şefika A'nın bir sonraki celsede dinlenilmesi için adresine davetiye düzenlemesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından Tuğba A. ve Muzaffer A. güvenlik görevlileri eşliğinde ayrı ayrı salondan çıkarıldı.

İSTENEN CEZALAR



İddianamede, müşteki-sanık baba Muzaffer A'nın, "çocuğuna karşı basit tıbbi müdahaleyle giderilmeyecek şekilde kasten yaralama" suçundan 1 yıl 1 ay 15 günden 3 yıl 5 ay 15 güne kadar, bu kişinin müşteki-sanık olan kızı Tuğba A'nın da "babasına karşı basit tıbbi müdahaleyle giderilecek şekilde kasten yaralama" suçundan 4,5 aydan 1 yıl 1 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. İddianamede, müşteki-sanık Tuğba A'nın basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde darbedildiğine dair doktor raporu olduğu, ancak şikayet edilen baba Muzaffer A'nın da kızı tarafından basit tıbbi müdahaleyle giderilecek şekilde darbedildiğine yönelik sağlık raporu bulunduğu belirtiliyor.

