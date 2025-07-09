Baba ve oğlu öldü, anne ile diğer çocukları yaralı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 33 yaşındaki Yasin Polat'ın yönetimindeki otomobil sulama kanalına devrildi.

Kazada, sürücü ve eşi Merve ile 3 yaşındaki ikiz çocukları Asil ve Aslan yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ve AFAD ekiplerinin otomobilden çıkardığı yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Yaralılardan baba ve ikizlerden biri, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.