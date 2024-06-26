Baba ve üç oğlunu şişli saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada Hasan Özkesiciler, Hasan Kabakulak ile üç oğlunu kebap şişiyle yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 21 yaşındaki Mustafa Kabakulak kurtarılamadı.

Baba ve üç oğlunu şişli saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

'nın Birecik ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi. Aynı mahallede esnaflık yapan Hasan Kabakulak (47), Hasan Özkesiciler’in (51) hırdavatçı dükkanına gitti.

İki esnaf arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Hasan Özkesiciler iş yerinden aldığı kebap şişini Hasan Kabakulak ile yanındaki çocukları Mustafa, Yılmaz ve Hamza Kabakulak'a saplayarak yaraladı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan baba ve üç oğlu kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradan Şanlıurfa’ya sevk edilen Mustafa Kabakulak, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından Hasan Özkesiciler polis tarafından gözaltına alındı.

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