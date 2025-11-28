Babaanne ve torunlarına otomobil çarptı
28.11.2025 18:29
DHA
DHA
Trabzon'da kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı babaanne ve 2 torunu ağır yaralandı.
Trabzon'u Araklı ilçesinde sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen A.D. ve torunları H.A.D. ile E.D.'ye çarptı.
Savrulan otomobil, park halindeki başka bir araca vurdu. Kazada babaanne ve torunları, ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.