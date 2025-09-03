Babaanneden torununa dayak: Çocuk, koruma altına alındı

İzmir'in Konak ilçesinde annesi ile babası ayrıldıktan sonra velayeti babasına verilen 7 yaşındaki M.E.Ş., babası, babaannesi ve dedesiyle birlikte aynı evde yaşamaya başladı.

Babanın işte olduğu bir gün minik M.E.Ş. babaanne F. Ş. tarafından dövüldü.

CEP TELEFONU KAMERASI GÖRÜNTÜLEDİ

İddiaya göre, sürekli şiddete uğrayan çocuğun değişik zamanlarda dövülmesi görüntüleri cep telefonu kamerası tarafından gizlice kaydedildi.

Görüntüler, sosyal medyada yayılınca büyük tepki çekti.

GÖZALTINA ALINDI

Babaanne polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, çocuk ise pedagog eşliğinde devlet korumasına alındı.