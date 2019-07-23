Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçemsıd bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Pakize K. (74), polis merkezine giderek torunu D.C.K'nin (17) kendisini darbedip 150 lirasını aldığını belirterek şikayetçi oldu.
Şüpheli D.C.K. İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Babaannesini darbederek 150 lirasını aldı
Anadolu AjansıTürkiye
Kahramanmaraş'ta 74 yaşındaki babaannesini darbederek 150 lirasını aldığı iddiasıyla gözaltına alınan genç tutuklandı.
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçemsıd bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Pakize K. (74), polis merkezine giderek torunu D.C.K'nin (17) kendisini darbedip 150 lirasını aldığını belirterek şikayetçi oldu.