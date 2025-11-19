Babadan çocuklarına kemerli işkence

Afyonkarahisar'da bir baba, çocuklarını kemerle dövüp, videoya kaydetti.

Olay, İhsaniye ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat M. isimli adam, kavgalı olduğu kayınbiraderi ve kayınvalidesinin yaşadığı eve dört çocuğunun gittiğini öğrendi.

VİDEOYU KAVGALI OLDUĞU KAYINBİRADERİNE YOLLADI

Bunun üzerine Murat M., çocuklarını kemerle dövdü. Adam çocuklara vururken, "Bir daha gidecek misiniz ninenize." diye bağırdığı duyuldu.

Murat M., çocuklarını dövdüğü anları da cep telefonuyla kaydedip kavgalı olduğu kayınbiraderine gönderdi.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Görüntüleri alan aile üyeleri, videoyu avukatlarına iletti. Görüntüleri alan avukat, video ile birlikte olayı savcılığa taşıdı.

Başvuru üzerine harekete geçen savcılık, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden çocukların korunma altına alınmasını talep etti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.