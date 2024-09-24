Babadan oğluna "testi hızlı çözdün" dayağı!

İstanbul Başakşehir'de bir kişi, iddiaya göre testi kısa sürede çözdüğüne inanmadığı oğlunu dövdü. Baba gözaltına alınırken, çocuk ise yetiştirme yurduna yerleştirildi. Adamın oğlunu dövdüğü anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Babadan oğluna "testi hızlı çözdün" dayağı!

İstanbul'da iddiaya göre C.O. isimli kişi, oğlu B.T.O.'nun bir soru kitapçığındaki testi bitirmesi gereken zaman aralığından daha kısa sürede bitirmesi üzerine çılgına döndü.

Oğlunun bütün soruları kısa sürede çözdüğüne inanmayan baba, küçük çocuğu dövdü. O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay ilçesindeki bir adreste 23 Eylül'de saat 22.00 sıralarında yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. C.O. yakalanarak gözaltına alındı.

C.O.'nun “çocuğa karşı şiddet” suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.

B.T.O.'nun ise muhafaza altına alınarak yetiştirme yurduna teslim edildiği öğrenildi.

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