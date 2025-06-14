Babalar Günü arifesinde acı haber: 17 yaşındaki çocuk babasını öldürdü

Babalar Günü'ne bir gün kala Ankara'dan korkunç bir baba cinayeti haberi geldi.

Olay, saat 01.00 sıralarında Çubuk ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Atlas Sokak'ta Nihat Delil'in (55) evinde meydana geldi.

KIZ ARKADAŞA MESAJ İDDİASI

Evde alkol alan Nihat Delil ve oğlu Y.D. (17) arasında, Nihat Delil'in oğlunun kız arkadaşına mesaj attığı iddiasıyla tartışma çıktı.

BABASININ BOĞAZINI BIÇAKLA KESTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Y.D., evde bulunan bıçakla babasının boğazını kesti.

Komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BABA OLAY YERİNDE CAN VERDİ, KATİL EVLAT GÖZALTINDA

Nihat Delil'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, oğlu polis ekiplerince gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Nihat Delil'in cansız bedeni, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

