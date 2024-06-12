Babalar Günü ne zaman kutlanacak? Babalar Günü ilk ne zaman kutlandı? (2024 Babalar Günü tarihi)

Babalar Günü tarihi, yaklaşan bu özel gün öncesinde babalarını mutlu etmek isteyen kişiler tarafından sorgulanmaya başladı. Bu yıl yine birçok kişi babasını mutlu edebilmek için çeşitli hediyeler alacak ve süprizler yapacak. Peki, 2024 Babalar Günü ne zaman kutlanacak? Babalar Günü ilk ne zaman kutlandı?

Babalar Günü ne zaman kutlanacak? Babalar Günü ilk ne zaman kutlandı? (2024 Babalar Günü tarihi)

2024 tarihi haziran ayının gelmesiyle birlikte birçok kişinin gündeminde yer almaya başladı. Babalarını her yıl olduğu gibi bu yıl da alacakları hediyelerle sevindirmek isteyen vatandaşlar, Babalar Günü'nün net tarihini merak ediyor. Peki, Babalar Günü ne zaman kutlanacak? Babalar Günü ilk ne zaman kutlandı?

2024 BABALAR GÜNÜ TARİHİ

Babalar Günü bu yıl 16 Haziran Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

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