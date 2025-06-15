Babalar Günü'nde dehşet: Babasına çekiçle saldırdı
Diyarbakır'da bir kişi tartıştığı babasına çekiçle saldırdı. Oğlunun saldırısında ağır yaralanan adam tedavi altın alınırken, saldırgan gözaltına alındı.
Diyarbakır'da bir kişi babasını başına çekiçle vurarak yaraladı.
Olay, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi.
Y.B., bilinmeyen nedenle evde tartıştığı babası M.B.'nin başına çekiçle vurdu. M.B. kanlar içinde yere yığıldı.
Aile fertlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
M.B., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
M.B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
Gözaltına alınan Y.B. ise işlemleri için emniyete götürüldü.
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