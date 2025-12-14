Babalık ve doğum izni artacak mı? Bakan Göktaş'tan açıklama

Anne ve baba adaylarını yakından ilgilendiren doğum iznine ilişkin değişikliğe ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıklama yaptı.

2026 Merkezi Yönetim ve 2024 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katılan Göktaş, bütçe görüşmeleri öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı.

Babalık ve doğum izninin artırılmasına ilişkin yöneltilen soruya yanıt veren Göktaş, "16 haftadan 24 haftaya yükseltmeye yönelik çalışmamız gündemde. Bunu da geçtiğimiz hafta grubumuzla istişare ettik. Yakın zamanda Meclis'e gelmesini ve 2026 yılının başında olmasını ümit ediyoruz." şeklinde konuştu.

24 HAFTAYA ÇIKACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, doğum izni süresinin 16 haftadan 24 haftaya çıkararak iş-aile hayatını dengelemeyi ve azalan nüfus artış hızına çözüm üretmeyi amaçlıyor.

Söz konusu düzenlemeden, memur, işçi, askeri personel, hakim-savcı, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) personeli ve akademisyenler dahil çalışma hayatındaki tüm kadınların yararlanması bekleniyor.

Mevcut uygulamada İş Kanunu'na tabi çalışanlar için 5 gün olan babalık izni, yeni düzenlemeyle tüm personel statülerinde 10 gün olarak hesaplanacak.

HAK FARKLARI ORTADAN KALKACAK

Hükümetin bu düzenlemeyle bir diğer amacı da bu süreçte işçi ile memur arasındaki hak farklarının ortadan kaldırılması.

Mevcut düzenlemede işçi anneler bebek bir yaşına gelinceye kadar günde 1,5 saat süt izni alabiliyor. Memurlar ise ilk 6 ay 3 saat, sonraki 6 ayda da 1,5 saat süt izni kullanabiliyor.

Düzenlemeyle birlikte işçi anneler de memur anneler kadar süt izni kullanacak.