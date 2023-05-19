''Babamı duraktan niye almadın?'' deyip otobüsün önünü kesti

İstanbul'da bir kişi, babasını duraktan almadığını iddia ettiği otobüsün önünü keserek şoförü tehdit etti.

Olay, 10 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Altunizade Köprüsü'nde meydana geldi. Bir sürücü otomobiliyle, Üsküdar-Sultanbeyli seferini gerçekleştiren İETT otobüsünü bir süre takip ederek önünü kesti.

Sürücü, önünü kestiği otobüsün şoförü olan Ecevit İpek'in, durakta bekleyen babasını almadığını iddia ederek küfür ve hakaret etti.

O sırada içinde yolcuların da olduğu otobüsün kapılarını kilitleyen otobüs şoförü polis ekiplerine haber verdi.



"BABAMI DURAKTAN NİYE ALMADIN?''



Karşılıklı küfürleşmenin yaşandığı olayda, otomobil sürücüsü, "Babamı duraktan niye almadın?" diyerek hakaretler etmeye devam etti.