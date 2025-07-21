Babanne ve iki torununu öldüren katil zanlısı tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde merkez ilçeye bağlı Köroğlu köyünde düğün dönüşü karşılaşan ve aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Erdeniz K., Halilcan Köroğlu (24), Emirkan Köroğlu (18) ve Nazmiye Köroğlu'nu (75) vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Halilcan Köroğlu kaldırıldığı BEUN Hastanesi'nde, Emirkan ve babanneleri Nazmiye Köroğlu ise Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan cinayet şüphelisi Erdeniz K., yoğun güvenlik önlemleri altında sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ



Hayatını kaybeden babaanne ve torunlarının cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından hastane morglarından alınarak Köroğlu köyüne getirildi. Evin önünde helallik alınmasının ardından cenazeler, ikindi namazını müteakip Köroğlu Köyü Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Ölenlerin yakınları cenaze töreninde sinir krizi geçirdi. Köyün giriş ve çıkışında ise İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı.



Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgili adli süreç devam ediyor.