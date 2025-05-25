Babası çağrı yapmıştı: Binlerce kişi Ali Asaf için balon uçurdu

Lösemiyi yendikten sonra en büyük dileği balon uçurmak olan Ali Asaf Demir için babası Samet Demir’in sosyal medyada başlattığı çağrı, Sancaktepe’de büyük bir dayanışmaya dönüştü.



Baba Demir paylaşımında, “Arkadaşlar bizim fazla çevremiz yok. Oğlum kanseri yendi, balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?” ifadelerine yer verdi.



Paylaşımın ardından bugün binlerce kişi Sancaktepe Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak kanseri yenen Ali Asaf'ın hayalini gerçekleştirmek için bir araya gelerek balon uçurdu.