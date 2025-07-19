Babası çiçekle karşılamıştı: Çimen ilk 11 bine girdi

Annesi Gülşah Gülen’in de sevinçle koştuğu anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alınarak görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.

Merkeze bağlı Bahçe köyünde geçimlerini hayvancılıkla sağlayan Gülşah (50) ve Mehmet Emin Gülen (60) çiftinin 7 çocuğundan 4’üncüsü olan Çimen Gülen, YKS 'nin ilk oturumu sonrası Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nden çıkışta babası tarafından çiçeklerle karşılandı. Babasının elindeki çiçeklerle kendisine doğru koştuğunu gören Gülen, gözyaşlarına hakim olamadı.

"BABAMIN O GÜN BANA KOŞMASI UNUTULMAZDI"



Nusret Sarman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri mezunu Çimen Gülen, Yabancı Dil Testi’nde 431,45250 puan aldı.

Kendisini için özel bir gün olduğunu belirten Çimen Gülen, “Yabancı Dil Testleri'nden 431.45250 puan alarak Türkiye 10 bin 840'ıncısı oldum. Çok şükür beklentimin üzerinde bir sonuç geldi. Babamın o anı şimdi gururla taçlandı." dedi.



Hedefinin yurt dışında yapay zeka destekli yazılım mühendisliği okumak olduğunu söyleyen Çimen, “Ekonomik özgürlüğümü kazanmak ve kendi ayaklarım üzerinde durmak istiyorum." diye konuştu.

