MHP'den Karaman Belediye Başkanı adayı olan Savaş Kalaycı, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 39,56 oyla seçimleri kazandı.
Kalaycı'nın 4 dönemdir Yenimahalle muhtarlığını yapan babası emekli öğretmen Ahmet Kalaycı da yeniden muhtarlığa seçildi.
Baba-oğul girdikleri seçimden iki galibiyetle çıkmayı başardı.
SAVAŞ KALAYCI KİMDİR?
Endüstri mühendisi, sosyolog, çalışma ekonomisti, iktisatçı, kamu yöneticisi, şehir markası ve imajı konusunda uzman olan Savaş Kalaycı, Karaman Belediyesi Polikliniği'nde görev yapıyordu. 5 üniversite mezunu olan Kalaycı, yüksek lisansını ise ''Şehir Markası ve İmajı'', ''Yoksulluk Kültürü ve Dayanışma'' konuları üzerine yaptı.