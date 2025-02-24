Babası o görüntüleri izleyemiyor! "Mattia Ahmet gibi çocuklar ölmesin!"
Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonrası hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesinden mesaj var. NTV'ye konuşan baba Andrea Minguzzi, çocuklarının yasını tutarken Mattia Ahmet'in adını yaşatmak istediklerini açıkladı. Cinayet görüntülerini izleyemediğini söyleyen baba Minguzzi'nin tek dileği, başka çocukların cinayete kurban gitmemesi.
17 yıl önce çalışmak için Türkiye'ye gelen Minguzzi, sanatçı Yasemin Akıncılar'la tanışıp evlendi ve çocukları Mattia Ahmet dünyaya geldi. Aile, şimdi bir bıçaklı saldırı sonucu ölen 14 yaşındaki evlatlarını toprağa vermenin acısını yaşıyor.
BABASI O GÖRÜNTÜLERİ İZLEYEMİYOR
İtalyan şef Andrea Minguzzi oğlu Mattia Ahmet'in ölümüne yol açan o saldırının görüntülerinin izleyemediğini söyledi. Acılı baba, "Ben gerçekten, hiç bakmıyorum. Hala şu videoya bakmadı mesela. Herkes gördü, bir tek babası görmedi o videoyu. Çünkü yapamıyorum." diye konuştu.
Çocuklarını kaybeden aileyi üzen bir başka konu da, kimliği belirsiz kişilerden gelen ve ailenin acısını hiçe sayan mesajlar.
"MATTİA AHMET GİBİ ÇOCUKLAR ÖLMESİN"
Aile şimdi adaletin yerini bulmasını istiyor, Mattia Ahmet gibi başka çocuklar ölmesin diyor. Acılı baba, "Maalesef geri gelmeyecek Ahmet. O zaman adalet çok zor. Ben kanun ne derse o demek istiyorum ama. Bu indirimli bir suç değil. Bütün milletvekilleri toplansınlar. Kim, tarafsız, bayraksız. Kim şiddet karşısında? Konuşmak için zaman geldi." sözleriyle adalet istedi.
OĞLUNUN ADINI TÜRKİYE'DE YAŞATMAK İSTİYOR
Baba Andrea Minguzzi, oğlu Mattia Ahmet'in adını evim dediği Türkiye'de yaşatmak istiyor. Oğlunun adına bir kaykay merkezi açmak istediklerini söyleyen Minguzzi, "Ben İtalyan gazetelere açıkladığım gibi ben burada evimdeyim. evimde hissediyorum. Ben sadece teşekkür ediyorum Türklere. Bugünlere, ben hiç böyle bir şey beklemedim. Ahmet, kaykayı çok seviyordu. Bana fikir geldi. Neden mesela Avrupa tarafında güzel bir kaykay park yapalım, güvenli ve temiz." dedi.
Mattia Ahmet Minguzzi, kaykay malzemesi satın almak için gittiği Kadıköy Bit Pazarı'nda, 15 yaşındaki bir B.B isimli kişinin bıçak darbeleri ve yanındaki kişinin başına attığı tekmeyle ağır yaralandı. 14 yaşındaki çocuk iki hafta süren yaşam mücadelesini 10 Şubat kaybetti. Onu öldürenler ise cezaevinde mahkemeye çıkacakları günü bekliyor.
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