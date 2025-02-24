Babası o görüntüleri izleyemiyor! "Mattia Ahmet gibi çocuklar ölmesin!"

17 yıl önce çalışmak için Türkiye'ye gelen Minguzzi, sanatçı Yasemin Akıncılar'la tanışıp evlendi ve çocukları Mattia Ahmet dünyaya geldi. Aile, şimdi bir bıçaklı saldırı sonucu ölen 14 yaşındaki evlatlarını toprağa vermenin acısını yaşıyor.



BABASI O GÖRÜNTÜLERİ İZLEYEMİYOR



İtalyan şef Andrea Minguzzi oğlu Mattia Ahmet'in ölümüne yol açan o saldırının görüntülerinin izleyemediğini söyledi. Acılı baba, "Ben gerçekten, hiç bakmıyorum. Hala şu videoya bakmadı mesela. Herkes gördü, bir tek babası görmedi o videoyu. Çünkü yapamıyorum." diye konuştu.



Çocuklarını kaybeden aileyi üzen bir başka konu da, kimliği belirsiz kişilerden gelen ve ailenin acısını hiçe sayan mesajlar.



"MATTİA AHMET GİBİ ÇOCUKLAR ÖLMESİN"



Aile şimdi adaletin yerini bulmasını istiyor, Mattia Ahmet gibi başka çocuklar ölmesin diyor. Acılı baba, "Maalesef geri gelmeyecek Ahmet. O zaman adalet çok zor. Ben kanun ne derse o demek istiyorum ama. Bu indirimli bir suç değil. Bütün milletvekilleri toplansınlar. Kim, tarafsız, bayraksız. Kim şiddet karşısında? Konuşmak için zaman geldi." sözleriyle adalet istedi.

