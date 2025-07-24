Babası öldürmüştü! Cinayetle biten kavganın sebebi ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, Zeki V., 31 ALM 46 plakalı motosikletle seyir halindeyken, arkasında oturan oğlu Mehmet V. ile tartışmaya başladı.

Hatay 'da bir kişi, babası tarafından öldürüldü.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ağır yaralı halde Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Vural, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitiridi.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Zeki V., gözaltına alınarak karakola götürüldü.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Hayatını kaybeden Mehmet V. için öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Talihsiz genç, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde bulunan Özerli Mezarlığı'nda, hem öz annesi hem de üvey annesi ve yakınlarının gözyaşları arasında dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

KAVGANIN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI



Evladını katleden babanın emniyetteki ifadesinde; çocuğunun madde bağımlısı olduğunu söylediği ve kavganın da bu yüzden çıktığını ifade ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili olarak Zeki V. çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.