Babası öldürmüştü! Cinayetle biten kavganın sebebi ortaya çıktı
Hatay'da 22 yaşındaki bir genç, babası tarafından öldürüldü. Cinayetle biten kavganın, genç adamın babasına madde bağımlısı olduğunu söylemesiyle başladığı öğrenildi.
Hatay'da bir kişi, babası tarafından öldürüldü.
Olay, geçtiğimiz gün Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Zeki V., 31 ALM 46 plakalı motosikletle seyir halindeyken, arkasında oturan oğlu Mehmet V. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine motosikleti yol kenarına çeken baba, yanındaki bıçakla oğluna defalarca saldırdı.
Olayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Ağır yaralı halde Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Vural, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitiridi.
Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Zeki V., gözaltına alınarak karakola götürüldü.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Hayatını kaybeden Mehmet V. için öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.
Talihsiz genç, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde bulunan Özerli Mezarlığı'nda, hem öz annesi hem de üvey annesi ve yakınlarının gözyaşları arasında dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
KAVGANIN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI
Evladını katleden babanın emniyetteki ifadesinde; çocuğunun madde bağımlısı olduğunu söylediği ve kavganın da bu yüzden çıktığını ifade ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili olarak Zeki V. çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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