Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, çalıştığı kafeteryadan evine dönen C.T. (19), babası R.T. ile annesi N.T.'nin tartıştığını gördü.
Babası R.T.'yi engellemeye çalışan genç, annesini babasından korumak için odaya kilitledi.
Babasıyla çıkan arbedede bıçakla boynundan yaralanan C.T., komşuların ihbarıyla eve gelen 112 Acil Servis ekibince Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen C.T.'nin sağlık durumunun ağır olduğu ve yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi.
Alkollü olduğu öne sürülen, polis tarafından gözaltına alınan R.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Babası tarafından bıçaklanan genç ağır yaralandı
Anadolu AjansıTürkiye
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde babası tarafından bıçaklanan 19 yaşındaki genç ağır yaralandı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, çalıştığı kafeteryadan evine dönen C.T. (19), babası R.T. ile annesi N.T.'nin tartıştığını gördü.