Babası tarafından bıçaklanan genç kurtarılamadı

Gaziantep'te babasının bıçakladığı 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.



Olay, dün gece Hacıbaba Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Salih Necar(39) ile oğlu Muhammed Necar(19) arasında, oturdukları evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada Muhammed Necar, babası Salih Necar tarafından bıçaklandı.

Muhammed Necar

Ağır yaralanan ve ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Necar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Muhammed Necar'ın cenazesi, otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olay sonrası gözaltına alınan Salih Necar'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.