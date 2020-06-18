Elazığ’a üniversite sınavı için gelen 20 yaşındaki Merve Konukoğlu, babası tarafından öldürüldü.

Annesi ve babası ayrı olan Konukoğlu, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşıyordu.



Konukoğlu, 27-28 Haziran’da yapılacak olan Yüksek Öğretime Geçiş sınavı için bir süredir Elazığ'da, ağabeyinin yanında kalıyordu.

Kızının kente geldiğinin haberini alan baba da oğlunun evine gitti. 20 yaşındaki kıza ateş açan baba daha sonra aynı silahla yaşamına son vermek istedi.



Silah sesi duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Merve Konukoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı halde bulunan baba hastaneye kaldırıldı.





Merve'nin kısa süre önce sosyal medyada yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Genç kızın "Herkesi affederim ama babamı edemem" yazdığı görüldü.



Baba Mikail Konukoğlu'nun ise cinayeti çok daha önceden planladığı, yaşadığı köyde Merve için mezar kazdığı iddia edildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

