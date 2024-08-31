Babası ve birlikte yaşadığı kadını öldürdü

Erzurum'un Pasinler ilçesinde Fatma K. ile birlikte yaşayan babasını birkaç kez uyaran ve annesine sahip çıkmasını isteyen Emrah Karslı, evden çıkan Rayet Karslı’yı takip etti.

İKİLİYİ ATEŞ EDEREK ÖLDÜRDÜ

Karslı, babası ile Fatma K.’nın bulunduğu ağaçlık alana gitti. Emrah Karslı, tabancasını çıkararak ikiliye ateş etti.

Fatma K. olay yerinde yaşamını yitirdi, 3 çocuk babası Rayet Karslı ise ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, yolda hayatını kaybetti.



Evli ve 2 çocuk babası Emrah Karslı polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.