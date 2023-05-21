Babasına ait konutu 5 kişiye kiralayan kişi tutuklandı

Malatya'da babasına ait konutu 5 kişiye kiralayan ve bu kişilerden 100 bin 500 lira kira bedeli alan şüpheli tutuklandı.

Babasına ait konutu 5 kişiye kiralayan kişi tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Orduzu Mahallesi Gelinciktepe TOKİ'lerde babasına ait bir ikameti 17-19 Mayıs tarihleri arasında birbirinden habersiz 5 kişiye kiralayarak bu kişileri toplam 100 bin 500 lira dolandırdığı belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, şüpheliyi ikametinin yakınında kovalamaca sunucu yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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